Kết nối tiêu thụ, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vào các hệ thống phân phối lớn

Tại Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Hà Nội, các hệ thống phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử đã trao đổi 25 bản thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh.

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Sở Công thương Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị của Bộ Công thương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh vào các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Tham dự có ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cùng lãnh đạo các cơ quan Bộ Công thương; Sở Công thương Hà Nội; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội; lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại một số tỉnh phía Bắc; đại diện hệ thống các siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng bán lẻ, các nhà phân phối, sàn thương mại điện tử; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh. Hội nghị còn kết nối trực truyến với 19 điểm cầu thông qua phần mềm zoom với các đơn vị sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương và đại diện một số nhà phân phối tại các tỉnh phía Bắc.

Đại biểu dự hội nghị.

Hà Tĩnh với những đặc trưng về đất đai thổ nhưỡng cũng như quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nông thôn đã hình thành nhiều sản phẩm đặc sản, được người tiêu dùng đánh giá cao, tiêu biểu như: bưởi Phúc Trạch; cam Khe Mây; kẹo cu đơ Phong Nga, mực nhảy Vũng Áng, mực khô một nắng Thạch Kim...

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa nêu một số thông tin về sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh.

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong những năm qua, các cơ sở đã chú trọng hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng giá trị hàng hóa.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 249 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên; 142 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhiều sản phẩm đã có mặt trong các hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử lớn và xuất khẩu .

Đại biểu theo dõi video giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh.

Thảo luận tại hội nghị, một số đại biểu đánh giá cao tiềm năng của sản phẩm Hà Tĩnh cũng như việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sản xuất sạch theo tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất… của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Đồng thời, mong muốn các đơn vị sản xuất Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Các doanh nghiệp, đơn vị phân phối khẳng định sẽ phối hợp với tỉnh trong kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (vận hành hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc): Thời gian qua, sản phẩm bưởi Phúc Trạch của Hà Tĩnh đã có mặt trên các hệ thống của siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc và được người tiêu dùng đón nhận. Bên cạnh đó một số siêu thị trong hệ thống như Go! Đà Nẵng, Big C Thăng Long đã làm việc với Sở Công thương Hà Tĩnh nhằm trao đổi, kết nối thúc đẩy đưa các sản phẩm của Hà Tĩnh vào tiêu thụ tại hệ thống.

Trao đổi từ đầu cầu Thái Lan, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã cung cấp các thông tin về đặc điểm, yêu cầu của thị trường Thái Lan đối với nhóm ngành thuộc một số sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh, giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh hiểu rõ hơn về thị trường Thái Lan, các cơ hội và từng bước hoàn thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang thị trường nước này.

Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương nói chung và Hà Tĩnh nói riêng trong hoạt động quảng bá, kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm địa phương. Thời gian tới, đề nghị Sở Công thương Hà Tĩnh tiếp tục tích cực kết nối hỗ trợ các đơn vị sản xuất trên địa bàn đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối, siêu thị lớn, các sàn thương mại điện tử để đưa nhiều sản phẩm hơn tiếp cận với thị trường xuất khẩu. Các đơn vị sản xuất của Hà Tĩnh cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm để tạo được lòng tin của người tiêu dùng. Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh cũng đã làm rõ tiềm năng, cơ hội cho các sản phẩm Hà Tĩnh để tham gia vào hệ thống phân phối lớn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện lần này, các đơn vị của Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm, hợp tác của các siêu thị, chuỗi cửa hàng, các nhà phân phối trong và ngoài nước và sự đón nhận của đông đảo người tiêu dùng.

Bà Lê Hoài Thu – chủ cơ sở sản xuất bánh ram Anh Thu: Thời gian qua, cơ sở đã đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì nhãn mác đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sản phẩm của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, hiện nay có mặt tại hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia. Mong rằng thời gian tới, cơ sở sẽ có thị trường tiêu thị rộng hơn để đưa sản phẩm tiến xa hơn.

Tại hội nghị, các hệ thống phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh đã trao đổi 25 bản thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đại diện siêu thị Big C trao bản thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị: Cơ sở sản xuất giò me Tiến Giáp; Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hoa Lê và Hợp tác xã Kinh doanh và Chế biến hải sản Hoa Linh Chi.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng khẳng định: Hội nghị lần này được tổ chức song hành cùng "Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và con người Hà Tĩnh, đặc biệt là quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh đến với người tiêu dùng.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị.

Giám đốc Sở Công thương mong muốn thời gian tới, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan truyền thông và các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, kết nối với nhiều kênh phân phối để đưa các sản phẩm Hà Tĩnh đến được nhiều hơn với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tin liên quan: Kết nối thị trường tiêu thụ cho sản phẩm OCOP Hà Tĩnh Song song với mục tiêu tiếp tục phát triển sản phẩm mới, Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các chủ thể OCOP thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Ngọc Loan