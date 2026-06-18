Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh 18/06/2026 22:04 Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Vấn đề hôm nay: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng 18/06/2026 20:00 Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.

Thạch Xuân tập trung tháo gỡ khó khăn, kiến nghị đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng 18/06/2026 15:26 Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lựa chọn, bố trí cán bộ thôn như thế nào trước yêu cầu của Nghị định 185? 18/06/2026 10:54 Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch và tổng hợp, thống kê. Đây là những tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn cán bộ khi Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Tài chính thị trường ngày 18/6: Hà Tĩnh sẽ mở rộng KKT Vũng Áng lên khoảng 73.000 ha 18/06/2026 07:40 Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 18/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/6: Không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Cổ Đạm về các giải pháp thúc đẩy phát triển 17/06/2026 16:02 Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 17/6: “Siết” tình trạng lãi suất thực tế cao hơn niêm yết 17/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đánh thức du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm 17/06/2026 07:00 Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vỹ, thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ngày nắng nóng, có nơi 37 độ C 17/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 23:01 Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Lãnh đạo Hà Tĩnh làm việc với Công ty Mirabo Global và đối tác Nhật Bản 16/06/2026 22:31 Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 16/6, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã đến chào xã giao và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 12:10 Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Thiết bị tiết kiệm điện "lên ngôi" mùa nắng nóng 16/06/2026 10:48 Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân Hà Tĩnh tăng cao. Nhiều gia đình đã chủ động lựa chọn các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện nhằm giảm chi phí sinh hoạt.

Tài chính thị trường ngày 16/6: Nhà ở xã hội Hà Tĩnh hút khách vượt xa nguồn cung 16/06/2026 07:48 Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Tiếp tục nắng nóng, có mưa dông nhiệt vài nơi 16/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông nhiệt vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Nắng gay gắt, diêm dân tích cực bám đồng sản xuất 15/06/2026 16:48 Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên những cánh đồng muối ở Hà Tĩnh, diêm dân vẫn miệt mài bám ruộng sản xuất. Bởi với họ, nắng là yếu tố quyết định cho vụ muối thêm bội thu.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân 15/06/2026 13:16 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: "Gác cửa" bảo tồn hay mở đường bứt phá? 15/06/2026 11:13 Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.

Tài chính thị trường ngày 15/6: Chuyên gia thận trọng với dự báo giá vàng tuần này 15/06/2026 07:51 Sau chuỗi phiên giao dịch đầy biến động với những nhịp giảm sâu rồi phục hồi mạnh, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/6: Ngày nắng nóng, cao nhất 37 độ C 15/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/6: Đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì? 14/06/2026 10:00 Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/6: Nắng nóng gay gắt 14/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/6: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Sớm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng chợ Trổ 13/06/2026 18:02 Tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường cùng việc người dân dừng đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng chợ Trổ (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khám phá ngôi chùa cổ ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu 13/06/2026 10:30 Nằm ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu, chùa Hạ Phúc (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) được biết đến bởi chiều sâu văn hóa và sự trầm mặc, tĩnh tại hiếm nơi có được.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/6: Nắng nóng gay gắt 13/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/6: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 27 - 37°C.

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc 12/06/2026 16:07 Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang 12/06/2026 14:20 Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.

Nhức nhối nạn lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang ở Hà Linh 12/06/2026 13:59 Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Nâng cao chất lượng lưu trú: Chìa khóa thu hút du khách đến Hà Tĩnh 12/06/2026 07:54 Với hệ thống lưu trú ngày càng hoàn thiện cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, du lịch Hà Tĩnh đang không ngừng gia tăng sức hấp dẫn.

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