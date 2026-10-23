Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 2 bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-bi-va-hoang-hau1jpg.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 23/10 (theo giờ địa phương), tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Trong không khí thân tình và trọng thị, Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Nhà vua Philippe nhấn mạnh những gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước và tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực hướng tới việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Nhà vua Philippe chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Nhà vua bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.

Nhân dịp này, Nhà vua cũng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm trước đây và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2025 vừa qua.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Nhà vua Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm quý báu mà Nhà vua, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Bỉ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và Nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn thông tin Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đã được Hạ viện liên bang bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện Liên bang Bỉ; đồng thời tin tưởng rằng sau khi EVIPA đi vào thực thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chia sẻ ngày càng có nhiều người Bỉ đến sinh sống, làm việc và du lịch Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhà vua Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bỉ đóng góp nhiều hơn nữa cho Vương quốc Bỉ và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc cùng việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-nha-vua-vuong-quoc-bi-philippe-post1143896.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Nhà vua Vương quốc Bỉ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp

Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, làm thực chất, đúng phương pháp, đúng tiến độ để Hà Tĩnh có một bộ dữ liệu chuẩn và một phương án biên chế phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

Thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển KT-XH và đời sống người dân.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ vào ngày 23/10

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ vào ngày 23/10

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2026 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, gửi đơn đăng ký đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước phiên tiếp hoặc đăng ký trực tiếp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp.
Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Dân vận khéo ở địa bàn trọng điểm

Dân vận khéo ở địa bàn trọng điểm

Nhờ chủ động bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại để giải quyết kịp thời các kiến nghị đã giúp phường Hoành Sơn tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!