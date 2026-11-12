Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.
Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu đội ngũ cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế; sớm có phương án điều hòa nơi thừa, nơi thiếu; tuyển dụng hoặc bố trí đúng các chuyên ngành còn thiếu.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên chất vấn.
Hôm nay (12/11), Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học-công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
Với chuyên đề 4 kỳ: “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững”, nhóm tác giả Kiều Minh, Mai Thủy, Anh Thùy, Thiên Vỹ, Huy Tùng (Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh) vinh dự nhận giải Khuyến khích Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ VII.
Nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường và chính sách cán bộ thôn được cử tri các xã Thạch Xuân, Cẩm Bình, Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, điều hành phiên thảo luận tổ liên quan tới việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).
Chiều 11/11, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11.
Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Từ dẫn chứng vụ việc được Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết trên thực tế, đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu sự hoàn thành của công trình dãy nhà phục vụ học tập - Trường Tiểu học Hà Linh (Hà Tĩnh), tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh nhà trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2026 và công trình, dự án lĩnh vực nông nghiệp.
Bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, các nhà khoa học, chuyên gia góp phần làm sáng rõ giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh; đồng thời bổ sung luận cứ khoa học, gợi mở những hướng phát triển mới cho tỉnh.