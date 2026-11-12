Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc

Người dân Sơn Tây đồng lòng hiến đất, mở rộng đường giao thông 12/11/2026 15:00 Phong trào hiến đất, chung sức mở rộng đường giao thông đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế 12/11/2026 12:22 Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu đội ngũ cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế; sớm có phương án điều hòa nơi thừa, nơi thiếu; tuyển dụng hoặc bố trí đúng các chuyên ngành còn thiếu.

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 12/11/2026 12:07 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên chất vấn.

Thấy gì từ câu chuyện dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ? 12/11/2026 09:37 Khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ bị một số tài khoản mạng xã hội suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa, gây nhiễu loạn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận, trong đó có Hà Tĩnh.

Chủ động từ cơ sở, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 12/11/2026 08:32 Mùa tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc ngay từ cơ sở.

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI 12/11/2026 08:22 Hôm nay (12/11), Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học-công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Linh hoạt bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở vùng biển 12/11/2026 08:13 Tại các địa bàn ven biển Hà Tĩnh, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP được tổ chức linh hoạt, qua đó, vừa bảo đảm tiến độ, vừa lựa chọn người đủ uy tín, trách nhiệm, sát dân, hiểu dân.

Nhóm tác giả Báo và PTTH Hà Tĩnh nhận Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết" 11/11/2026 22:04 Với chuyên đề 4 kỳ: “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững”, nhóm tác giả Kiều Minh, Mai Thủy, Anh Thùy, Thiên Vỹ, Huy Tùng (Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh) vinh dự nhận giải Khuyến khích Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ VII.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề từ thực tiễn cơ sở 11/11/2026 18:45 Nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường và chính sách cán bộ thôn được cử tri các xã Thạch Xuân, Cẩm Bình, Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh chủ trì phiên thảo luận tổ 11/11/2026 18:07 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, điều hành phiên thảo luận tổ liên quan tới việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 đoàn viên ở Hà Tĩnh cứu người đuối nước 11/11/2026 17:12 Việc khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước của 2 đoàn viên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong tuổi trẻ.

Toạ đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 11/11/2026 15:57 Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản 11/11/2026 14:09 Chiều 11/11, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11.

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc 11/11/2026 14:00 Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Nhóm công chức, viên chức ngành nội vụ phải chuyển đổi vị trí sau 3-5 năm 11/11/2026 12:48 Bộ Nội vụ quy định 14 vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc phải định kỳ chuyển đổi công tác.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội 11/11/2026 12:27 Cử tri các xã Thạch Khê, Thạch Lạc và Đồng Tiến kiến nghị HĐND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm các vấn đề liên quan đến nước sạch, rác thải, tôn tạo các di tích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đóng góp ý kiến trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi cho công dân 11/11/2026 12:00 Từ dẫn chứng vụ việc được Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết trên thực tế, đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành điểm trường vượt lũ tại Hà Tĩnh 11/11/2026 11:37 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu sự hoàn thành của công trình dãy nhà phục vụ học tập - Trường Tiểu học Hà Linh (Hà Tĩnh), tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh nhà trường.

Hà Tĩnh: Từ giá trị truyền thống đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới 11/11/2026 11:00 Bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, các nhà khoa học, chuyên gia góp phần làm sáng rõ giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh; đồng thời bổ sung luận cứ khoa học, gợi mở những hướng phát triển mới cho tỉnh.