Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Đón đoàn tại sân bay về phía Bỉ có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroi; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Pierre Cartuyvelle; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và EU Nguyễn Hương Trà và cán bộ, nhân viên, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam và EU vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 1/2026), chuyến thăm này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua và với tiềm năng hợp tác rộng mở, sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, chuyến thăm là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam-EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.
Vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Bỉ đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc, chuyến thăm là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học-công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả, thực chất hơn quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của Việt Nam cũng như các đối tác trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
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