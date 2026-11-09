Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết.

Các văn kiện được ký kết gồm:

Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam.

Thỏa thuận vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3.

Công hàm trao đổi (E/N) với Nhật Bản về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Nhật.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam-Nhật Bản tài khóa 2025-2026.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển trường Đại học Việt-Nhật tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Nội các, Chính phủ Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương.

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về hợp tác môi trường.

Thỏa thuận “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2027-2030 do JICA tài trợ.

Bản Ghi nhớ giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Cục Sáng chế Nhật Bản về thẩm định nhanh./.

Theo vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-thu-tuong-takaichi-sanae-chung-kien-le-trao-cac-van-kien-hop-tac-viet-nam-nhat-ban-post1147229.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Nhật Bản #Tổng Bí thư Tô Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời tham gia nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.
[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử lập hiến, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho tư tưởng xây dựng một nhà nước thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.
Từ Hiến pháp năm 1946 đến khát vọng xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Từ Hiến pháp năm 1946 đến khát vọng xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Ra đời vào 80 năm trước, Hiến pháp năm 1946 trở thành văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đặt nền móng xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trải qua chặng đường dài của lịch sử với nhiều lần sửa đổi, bổ sung song tinh thần “đặt lợi ích của Nhân dân vào vị trí trung tâm” vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục là kim chỉ nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đoàn kết để xây dựng đô thị ngày càng văn minh

Đoàn kết để xây dựng đô thị ngày càng văn minh

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập và tổ dân phố 32, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.
Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cán bộ, Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố tình làng nghĩa xóm.
Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

109 năm đã trôi qua. Lịch sử nhân loại đã tiến những bước dài, thế giới đã trải qua nhiều biến động, nhưng những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại vẫn còn nguyên vẹn đối với nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.
Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm

Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đang tập trung cao triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Trong áp lực tiến độ và khối lượng công việc lớn, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm từng dữ liệu vị trí việc làm được xác định chính xác, có căn cứ thực tiễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!