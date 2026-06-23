Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 23/6 ngày 24/6/2026

PV - 23/06/2026 17:32

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 23/6 ngày 24/6/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh