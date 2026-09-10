Bản tin du lịch: Khi âm nhạc dẫn lối về Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh

Trung Hoa - 09/10/2026 20:15

Có những giai điệu về Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh ngân lên làm lay động lòng người và đánh thức trong mỗi chúng ta tìm về nơi câu chuyện ấy bắt đầu.