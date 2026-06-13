Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Thu Hoài - 13/06/2026 08:12

Từ mỗi gia đình, dòng họ đến các tổ chức, đơn vị, cộng đồng dân cư, phong trào học tập suốt đời ngày càng được lan tỏa sâu rộng