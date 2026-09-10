Doanh nghiệp địa phương làm gì để tham gia chuỗi cung ứng?

Nguyễn Nam Trung - 09/10/2026 10:02

Thu hút đầu tư cần song hành với phát triển doanh nghiệp địa phương. Đây là chìa khóa để Hà Tĩnh gia tăng giá trị và tạo sức lan tỏa từ các dự án lớn.