Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/10 ngày 14/10/2026

PV - 13/10/2026 17:32

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/10 ngày 14/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh