Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/10 ngày 15/10/2026

PV - 14/10/2026 17:11

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/10 ngày 15/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh