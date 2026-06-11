Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 6/11 ngày 7/11/2026

Mai Hoa - 06/11/2026 17:12

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 6/11 ngày 7/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh