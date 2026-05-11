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Tài nguyên và môi trường

Rừng phòng hộ sau bão, bao giờ mới được phủ xanh?

Vũ Bằng - 05/11/2026 18:15
Những cơn bão lớn trong năm 2025 đã khiến hàng nghìn héc-ta rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh bị gãy đổ, thiệt hại nặng nề. Sau bão, nhiều diện tích đã được thanh lý, tận thu, dọn dẹp nhưng việc trồng lại rừng vẫn diễn ra chậm. Nguồn vốn ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu, thủ tục thanh lý còn kéo dài, trong khi chủ trương chuyển sang trồng cây bản địa cũng đặt ra những yêu cầu mới về kinh phí và tổ chức thực hiện. Không chỉ làm suy giảm chức năng phòng hộ, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn hộ dân nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng.
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