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Góc suy ngẫm

Câu chuyện: Giá trị của sự kiên nhẫn

Mỹ Dung - 05/11/2026 16:44
Sự kiên nhẫn là chìa khóa tạo nên bản lĩnh: thành công không thể đốt cháy giai đoạn mà phải mài giũa kiên trì và tích lũy từng giá trị nhỏ.
Giá trị của sự kiên nhẫn
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