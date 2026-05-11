Câu chuyện: Giá trị của sự kiên nhẫn

Mỹ Dung - 05/11/2026 16:44

Sự kiên nhẫn là chìa khóa tạo nên bản lĩnh: thành công không thể đốt cháy giai đoạn mà phải mài giũa kiên trì và tích lũy từng giá trị nhỏ.