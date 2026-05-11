Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 5/11 ngày 6/11/2026

Mai Hoa - 05/11/2026 17:52

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 5/11 ngày 6/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh