Phụ nữ đứng dậy thế nào sau những “ngã rẽ” cuộc đời?

Lê Tú Anh - 03/11/2026 22:03

Trước những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt qua biến cố, tìm kiếm sinh kế và gây dựng lại cuộc sống bằng chính khả năng của mình.