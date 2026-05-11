Lưu học sinh Lào và hành trình chinh phục tri thức

Kiều Anh - 05/11/2026 07:17

Rời quê hương sang Hà Tĩnh học tập, bắt đầu một hành trình mới với không ít bỡ ngỡ nhưng bằng sự nỗ lực các lưu học sinh Lào đang từng bước tự tin hòa nhập.