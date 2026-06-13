Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: bảo tồn hay mở đường bứt phá?

Văn Sơn - 13/06/2026 11:13

Du lịch sinh thái Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế đặc sắc. Tuy nhiên, làm thế nào để giải bài toán làm tốt nhiệm vụ bảo tồn và tạo động lực phát triển.