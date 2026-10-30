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Bản tin du lịch

Đưa hình ảnh Hà Tĩnh vươn ra thế giới

Đặng Thắm - 30/10/2026 20:27
Giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá để đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
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