Gia Hân và hành trình chạm tới ước mơ

Lê Tú Anh - 09/10/2026 20:15

Nguyễn Ngọc Gia Hân đã đạt á quân Măng non tỏa sáng do Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo 9 Talent cùng Dự án Thư viện Nâng cánh ước mơ tổ chức.