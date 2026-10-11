Hà Tĩnh: Vì sao dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu?

Văn Sơn - 11/10/2026 18:39

Hà Tĩnh: Vì sao dữ liệu nông sản chưa theo kịp nông sản? Trước thực tế này, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa điện tử.