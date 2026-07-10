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Phụ nữ và cuộc sống

Phụ nữ và những áp lực mang tên xu hướng

Lê Tú Anh - 07/10/2026 11:10
Yêu bản thân, chữa lành, là thông điệp truyền cảm hứng. Nhưng khi thông điệp trở thành chuẩn mực phải đạt tới, liệu phụ nữ có đang vô tình tạo áp lực cho bản thân?
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