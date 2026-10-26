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Non nước Hồng Lam

Sắc xanh nơi miền sơn cước

Kiều Anh - 26/10/2026 17:43
Giữa đại ngàn xanh mát, những đồi chè trải dài, vườn bưởi trĩu quả cùng nhịp sống bình yên đang tạo nên diện mạo trù phú, sức sống mới cho xã Sơn Tây, Hà Tĩnh.
Sắc xanh nơi miền sơn cước Sơn Tây
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