Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 25/10 ngày 26/10/2026

PV - 25/10/2026 17:32

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 25/10 ngày 26/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh