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Sống khỏe cùng BHT

Sống khoẻ cùng BHT: Phục hồi chức năng: Chìa khóa vàng hồi sinh vận động

Khánh Huyền - 06/07/2026 09:01
Phục hồi chức năng là "chìa khóa vàng" giúp người bệnh sau chấn thương ngăn ngừa teo cơ, cứng khớp và lấy lại sự linh hoạt vốn có cho cơ thể.
Phục hồi chức năng: Chìa khóa vàng hồi sinh vận động
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