Thấm đượm tình quê

Đặng Thị Thắm - 26/06/2026 18:25

Sông Lam núi Hồng không chỉ tạc nên dáng hình quê hương, còn chắt chiu dòng sữa mát lành nuôi dưỡng câu hò, điệu ví, là tiếng lòng của người dân xứ Nghệ.