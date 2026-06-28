Tuyến đầu ngăn “giặc lửa”

Đoàn Mai Hoa - 28/06/2026 16:04

Trước nguy cơ cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng, LLVT Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động bảo vệ rừng.