24/06/2022 09:26

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là lỗi điều khiển phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn.

Anh Tấn - Ngân Giang