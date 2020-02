05/02/2020 05:13

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm mới, lượng người đến làm thủ tục tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do lo ngại với dịch viêm phổi cấp nên nhiều người dân đang hoãn hoặc giãn thời gian ra nước ngoài lao động, làm việc.

Lê Tuấn - Thanh Hoài