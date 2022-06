19/06/2022 21:56

(Baohatinh.vn) - Trong trận chung kết Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh, 2 đội Công an TP Hà Tĩnh và Công an Thạch Hà đã cống hiến cho khán giả những pha bóng tấn công đẹp mắt, những cú đập rất lực. Giành chiến thắng 3-0, đội Công an TP Hà Tĩnh đăng quang ngôi vô địch.

Anh Tấn