16/01/2022 07:08

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Giám sát an ninh, an toàn giao thông đặt tại Công an TP Hà Tĩnh có nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên các tuyến đường chính, các giao lộ với sự hỗ trợ của hệ thống 98 camera giám sát.

Anh Tấn - Ngân Giang