Chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử trên mạng xã hội

Tuy mới được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành nhưng bước đầu Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH) đã và đang được nhiều người đồng tình, hưởng ứng với kỳ vọng góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử, tạo dựng môi trường mạng lành mạnh, hữu ích.

Tôi cho rằng, Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH (Bộ Quy tắc) vừa được Bộ TT&TT ban hành được coi là một giải pháp “mềm” nhằm hướng dẫn người dùng thực hiện những chuẩn mực đạo đức, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử trên MXH, qua đó góp phần xây dựng MXH an toàn, lành mạnh.

Ngay từ khi Bộ Quy tắc được ban hành, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Bộ Quy tắc để cán bộ, ĐVTN nắm vững và triển khai thực hiện; đồng thời, dựa trên những nội dung của Bộ Quy tắc cũng như các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở TT&TT sắp tới, tổ chức Đoàn sẽ xây dựng, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định về ứng xử, phát ngôn trên MXH một cách cụ thể, phù hợp. Từ đó giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm rõ các quy định, cẩn trọng và trách nhiệm hơn khi ứng xử trên MXH, tránh gây ra những hậu quả thật từ môi trường ảo.

Hy vọng rằng, với những giải pháp kịp thời, đoàn viên, hội viên thanh niên sẽ tạo lập thói quen sử dụng MXH an toàn, chia sẻ thông tin lành mạnh, tích cực. Đối với những hành vi tiêu cực, ngoài việc xử lý theo các quy định pháp luật thì sự phản ánh của dư luận cũng rất quan trọng. Tôi cho rằng, phản ứng đúng đắn, mạnh mẽ từ dư luận, cộng đồng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe những người dùng có hành vi sai trái, góp phần loại bỏ những hành vi xấu độc, ảnh hưởng đến môi trường MXH.

Em thấy phần lớn người dùng MXH hiện nay là người trẻ, thậm chí có những học sinh tiểu học cũng đã có tài khoản riêng trên MXH. Bên cạnh những tài khoản được lập nên với tinh thần giao lưu, kết nối và lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp thì vẫn còn rất nhiều tài khoản lan truyền hình ảnh xấu, những clip về bạo lực học đường hay những câu bình luận mang tính khiêu khích, xúi giục hành vi xấu… Vì vậy, em cho rằng, việc ban hành một Bộ quy tắc ứng xử trên MXH để đảm bảo không gian tuy “ảo” nhưng vẫn thật và lành mạnh là điều vô cùng cần thiết.

Quy tắc ứng xử chung được Bộ Quy tắc do Bộ TT&TT vừa ban hành gồm có: tôn trọng, tuân thủ pháp luật; lành mạnh; an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm. Những quy tắc này nếu được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng MXH một cách an toàn, lành mạnh.

Khi người trẻ dùng MXH và phải chịu trách nhiệm trước thông tin mình đưa lên mạng thì sẽ hạn chế được những hành vi bôi nhọ, xúc phạm hay chửi bới nhau… qua đó, góp phần điều chỉnh hành vi, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên MXH.

Là một người kinh doanh, thời gian qua, MXH đã trở thành một công cụ hữu ích để tôi quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ và nối gần hơn sợi dây gắn bó với khách hàng. Tuy nhiên, để kinh doanh thành công, tạo được uy tín thì dù ở không gian nào, người bán hàng cũng phải đặt chữ tín lên đầu; tuyệt đối không nên sử dụng MXH để câu like, chèo kéo khách hàng một cách thái quá hoặc quảng cáo sai sự thật về sản phẩm.

Vậy nhưng, thực tế thời gian qua, tôi thấy có không ít “đồng nghiệp” của mình bán hàng online, livestream quảng cáo không đúng về sản phẩm; thậm chí không ít người còn dùng các tài khoản ảo để tự PR cho sản phẩm của mình, giả danh khách hàng đặt đơn, thậm chí bịa đặt thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh… Mới đây, tôi được biết Bộ TT&TT đã ban hành Bộ Quy tắc, trong đó có nội dung quy định dành cho cá nhân, tổ chức sử dụng MXH đó là “Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội”.

Tôi rất đồng tình với bộ quy tắc này và mong sao từ đây môi trường kinh doanh trên MXH sẽ an toàn, lành mạnh hơn, vừa góp phần đảm bảo quyền lợi cho người bán hàng chân chính, vừa bảo vệ người tiêu dùng.

Là người thường xuyên sử dụng MXH, tôi rất tâm đắc với Bộ Quy tắc do Bộ TT&TT vừa ban hành. Tôi cho rằng, MXH cũng là một không gian sống, bởi vậy, thay vì những hành vi làm vấy bẩn thì sao chúng ta không xây dựng một không gian sống trên mạng với những thông tin tốt đẹp, tích cực và những nguồn tin chính thống?

Đặc biệt, trong những thời điểm như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, trước các vấn đề phức tạp và nhạy cảm thì việc chia sẻ, đăng tải và cung cấp những nguồn tin chính thống có vai trò rất lớn trong việc góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng, tạo dư luận xã hội tích cực chung tay đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực, tránh làm rối thêm tình hình.

Bên cạnh đó, tôi thấy các quy tắc về trách nhiệm, hay những quy định nhằm định danh chính xác được người dùng mạng còn có tác dụng rất lớn nhằm tạo ra sự bình đẳng cho số đông, bảo vệ những người vốn luôn sử dụng MXH một cách lành mạnh nhưng vô tình trở thành yếu thế trước những người không tuân thủ quy tắc.

