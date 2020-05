2 tuần chạy thử, 5.542 trường hợp vi phạm qua camera giám sát, Hà Tĩnh bắt đầu phạt “nguội” từ 0h ngày mai

Bắt đầu từ 0h ngày 16/5, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm ATGT trên tuyến quốc lộ 1A đoạn chạy qua Hà Tĩnh được chính thức đi vào vận hành.

Hệ thống camera giám sát hiện đại được lắp đặt trên QL 1A đoạn qua Hà Tĩnh.

Thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh, bắt đầu từ 0h ngày 16/5, lực lượng chức năng sẽ sử dụng những file hình ảnh, video trên hệ thống camera gửi về trung tâm để lấy căn cứ, xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ khi lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Trước đó, việc lắp đặt hệ thống 24 camera, thiết bị đo tốc dộ được tiến hành từ ngày 19/4 đến 26/4.

Trong đó, ở huyện Nghi Xuân: tại Km 469 + 800 thuộc thị trấn Xuân An có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh, 1 camera nhận dạng biển số.

TX Hồng Lĩnh: tại Km 482 + 300 thuộc phường Bắc Hồng có 2 camera giám sát đèn đỏ.

Can Lộc: tại Km 490 + 700 thuộc xã Thiên Lộc có 2 camera giám sát đèn đỏ, tại thị trấn Nghèn 2 camera giám sát đèn đỏ.

Thạch Hà: tại Km 500 thuộc xã Việt Tiến có 1 camera quan sát hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, 1 camera nhận dạng biển số; tại Km 505 + 900 thị trấn Thạch Hà có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh: trên tuyến đường tránh tại Km 3 + 500 có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, Km 12 + 630 và Km 12 + 730 có 2 thiết bị giám sát đèn đỏ; QL 1A tại Km 505 + 900 thuộc phường Thạch Linh có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Cẩm Xuyên: tại Km 518 + 800 thuộc xã Cẩm Vịnh có 1 camera quan sát; Km 527 thuộc xã Cẩm Hưng 1 camera quan sát hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình; Km 535 thuộc xã Cẩm Trung 1 camera quan sát hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh.

Huyện Kỳ Anh: tại Km 548 + 600 thuộc xã Kỳ Tiến có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình.

TX Kỳ Anh: tại Km 568 + 500 thuộc phường Sông Trí có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh; Km 583 + 000 thuộc phường Kỳ Phương được lắp 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, 1 camera nhận dạng biển số; Km 587 + 550 thuộc xã Kỳ Nam có 2 camera giám sát đèn đỏ.

Các mắt camera và thiết bị đo tốc độ truyền file hình ảnh và video về trung tâm xử lý rất ổn định.

Sau khi lắp đặt xong, lực lượng chức năng đã cho vận hành chạy thử trong 2 tuần từ ngày 30/4 cho đến ngày 15/5.

Trong 2 tuần chạy thử, tất cả các mắt camera, thiết bị đo tốc độ đã chuyển tải các file hình ảnh, video về trung tâm xử lý một cách chính xác, rõ ràng, sắc nét và rất ổn định.

Trong thời gian chạy thử hệ thống camera đã ghi nhận được 5.542 trường hợp phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Việc đưa hệ thống camera hiện đại vào áp dụng xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật về giao thông là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của người và phương tiện tham gia giao thông thích ứng với điều kiện giao thông hiện đại.

Anh Tấn