Công an Hà Tĩnh phá đường dây mua bán pháo với số lượng “khủng”

Qua nắm tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an, BĐBP Hà Tĩnh đã phá thành công đường dây buôn bán pháo nổ trái phép với khối lượng lớn.

Đối tượng Tô Xuân Tới bị bắt cùng tang vật.

Qua nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lộc Hà phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Sót phát hiện từ tháng đầu tháng 12 năm 2023, trên địa bàn huyện Lộc Hà xuất hiện ổ nhóm hoạt động phạm tội buôn bán pháo nổ với khối lượng lớn, tính chất phức tạp, liên tỉnh, cần phải tập trung tiến hành các biện pháp đấu tranh, triệt phá.

Ngày 29/12/2023, Công an huyện Lộc Hà đã thi hành lệnh khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, triệu tập làm việc với: Đào Văn Nam (sinh năm 1997), Đào Đình Thiên (sinh năm 1998), Tô Xuân Hạnh (sinh năm 1982) cùng trú tại thị trấn Lộc Hà; Võ Hồng Lục (sinh năm 1992, thường trú tại thôn Yêm Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm; phối hợp với công an xã các địa phương: Lộc Hà, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh tiến hành triệu tập, làm việc với 8 đối tượng khác có liên quan. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 34kg pháo nổ các loại.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Mở rộng điều tra, ngày 30/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thi hành lệnh khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Tô Xuân Tới, sinh năm 1993, tạm trú tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cơ quan công an thu giữ 76 bánh pháo nổ các loại, khối lượng khoảng 110kg, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 1/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ hàng cấm, buôn bán hàng cấm xảy trên địa bàn; thu giữ tổng 146kg pháo nổ.

Hiện vụ án đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung – Đức Quang