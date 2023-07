Đánh bắt thủy sản sai vùng biển, 2 trường hợp bị xử phạt 50 triệu đồng

Với hành vi đánh bắt thủy sản sai vùng quy định thuộc vùng biển huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), 2 trường hợp quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng.

Cặp tàu cá vi phạm được lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đưa về cảng Xuân Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 23h ngày 3/7, tại tọa độ 18081’36’’N; 105097’65’’E thuộc vùng biển huyện Nghi Xuân, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) phát hiện và bắt giữ 1 cặp tàu cá do Vũ Anh T. (SN 1999, quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ cùng 6 thuyền viên đang sử dụng lưới kéo khai thác thủy sản trái phép.

Trong đó, tàu cá NA90746TS có công suất 400 CV do Vũ Anh T., điều khiển; tàu cá NA90494TS có công suất 380 CV do Vũ Văn H. (SN 1971, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Sau khi bắt giữ, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã đưa người, phương tiện, tang vật về neo đậu tại cảng Xuân Hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan chức năng, chủ tàu cá đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, ngày 10/7, UBND huyện Nghi Xuân quyết định xử phạt ông Vũ Anh T. và Vũ Văn H. mỗi trường hợp 25 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với ông Vũ Anh T. và Vũ Văn H. trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Đức Đồng