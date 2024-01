Giấu ma tuý trong bao thuốc lá vẫn không qua mắt được công an

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bắt giữ Phan Hùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng (SN 1980, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với Phan Hùng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 8/1/2024, trong quá trình tiến hành tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn, tổ công tác gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Đài, Công an xã Nam Điền phát hiện một đối tượng nam xuất hiện tại đoạn đường ĐT553 thuộc địa phận thôn Phúc Điền, xã Nam Điền có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Hùng trên tay đang cầm một vỏ bao gói thuốc lá Thăng Long, bên trong có một gói ni-lon chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Qua làm việc nhanh, đối tượng khai nhận chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Hùng tại thôn Lộc Hồ, xã Nam Điền, cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy dạng đá, bên trong ống thuỷ tinh còn có chứa chất tinh thể rắn.

Ngày 9/1/2024, qua tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định chất tinh thể rắn màu trắng nằm trong bao ni-lon và chất tinh thể rắn nằm trong ống thuỷ tinh là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,1532 gam.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nga Nguyễn – Văn Vũ