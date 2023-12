Hà Tĩnh: Gần 4.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong năm 2023

Lực lượng công an Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý 3.972 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp sử dụng ma túy; phạt tiền 11,1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trong năm 2023 (tính từ 15/12/2022 đến 14/12/2023), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 35.748 trường hợp vi phạm (tăng 3.801 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022), phạt tiền hơn 63,9 tỷ đồng (tăng 10,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, lập biên bản xử lý 3.972 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp sử dụng ma túy; phạt tiền 11,1 tỷ đồng.

Thanh tra Sở GTVT đã lập 389 biên bản vi phạm tải trọng phương tiện và cơi nới thành thùng xe, xử phạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tước có thời hạn 67 giấy phép lái xe, 77 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phù hiệu xe.

Trong năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023), xảy ra 357 vụ TNGT, làm chết 190 người, bị thương 221 người; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 8 vụ, giảm 71 người chết, tăng 28 người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 354 vụ, làm chết 188 người, bị thương 221 người (tăng 6 vụ, giảm 72 người chết và tăng 28 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người.

Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do thiếu chú ý quan sát (chiếm 22,4%); sai làn đường, phần đường (chiếm 18%); quá tốc độ (chiếm 6%); chuyển hướng sai quy định (chiếm 7,3%), vi phạm nồng độ cồn (chiếm 10%); không nhường đường (chiếm 9,8%).

Cơ quan CSĐT công an cấp huyện đã khởi tố 85 vụ/84 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội “Cản trở giao thông đường bộ”, tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã truy tố 63 vụ/ 64 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử 96 vụ/99 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “ Cản trở giao thông đường bộ”; tuyên hình phạt tù có thời hạn đối với 29 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 61 bị cáo, phạt tiền 9 bị cáo.

P.V