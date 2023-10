Hà Tĩnh quyết liệt xử lý nạn săn bắt, buôn bán chim trời

Cùng với lực lượng kiểm lâm, thời gian qua, công an các cấp ở Hà Tĩnh, nhất là công an chính quy cấp xã đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về săn bắt, buôn bán chim tự nhiên.

Ngày 13/10, Công an TX Kỳ Anh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị P. (SN 1988, xã Kỳ Hoa) khi có hành vi đăng bán chim trời trên mạng xã hội Facebook. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Trần Thị P. thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook có tên Trần P. đăng bán các loại chim trời như cói, diệc, vạc... Chủ tài khoản này còn công khai livestream (phát sóng trực tiếp) cảnh sơ chế chim hoang dã trên mạng xã hội.

Công an TX Kỳ Anh xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị P.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Trần Thị P. bị cơ quan Công an xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quá trình xử lý, được Công an TX Kỳ Anh giải thích, tuyên truyền về hành vi cấm trong săn bắt, buôn bán chim trời, Trần Thị P. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Các loại bẫy săn bắt chim trời được giăng tại nhiều cánh đồng, vùng nước trũng.

Hằng năm, tháng 8 âm lịch trở đi là vào mùa di cư của các loài chim tự nhiên. Các loài chim (cò, cói, vạc, diệc...) thường kiếm ăn tại các cánh đồng, lùm cây ở vùng trũng thấp. Đây cũng là thời điểm người dân nhiều địa phương ở Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh... tổ chức đánh bẫy, giăng bắt chim trời để kiếm thu nhập...

Nhiều năm trước, có thời điểm, tình trạng săn bắt chim tự nhiên nở rộ khi mỗi ngày có hàng nghìn chim các loại bị bắt, bày bán công khai tại các nhà hàng, dọc đường hay chợ dân sinh.

Hình nộm chim và các loại keo nhạ dùng để săn bắt chim tự nhiên.

Có nhiều cách để săn bắt chim trời nhưng phương pháp được người dân sử dụng nhiều nhất vẫn là dùng chim sống làm chim mồi, kết hợp với hình nộm chim giăng khắp đồng ruộng, vùng trũng thấp rồi bật loa ghi âm tiếng chim kêu để bẫy chim thật. Mỗi ngày có hàng nghìn chim tự nhiên bị dính bẫy khiến các loài chim có nguy cơ tận diệt.

Trước thực trạng này, các ngành chức năng Hà Tĩnh, trong đó, công an - một trong những đơn vị “chủ công” đã tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm và cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt ra quân ngăn chặn. Đặc biệt, từ thời điểm công an chính quy được điều động đảm nhận công tác tại các xã, công tác ngăn chặn săn bắt, buôn bán chim trời đã mang lại hiệu quả tích cực.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh phá bỏ các loại bẫy săn bắt chim trời.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho hay: Trước mùa chim di cư, đơn vị đã chỉ đạo công an cấp xã thông tin trên loa phát thanh, hệ thống thông tin đại chúng về nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, bẫy và thu mua các loại chim tự nhiên.

Lực lượng công an cũng rà soát những trường hợp cá nhân, hộ gia đình hoạt động nghề đánh bắt chim trời ký cam kết chấm dứt hoạt động đánh bắt, đặt bẫy tận diệt chim trời và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với tất cả các chủ nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn không thu mua, kinh doanh chim trời. Các trường hợp vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các hạt kiểm lâm trực tiếp xuống nơi các đối tượng thường xuyên tổ chức giăng lưới, đặt chim mồi để thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim.

Ngành chức năng tiêu hủy số cò mồi giả dùng để bẫy chim trời.

Tại huyện Cẩm Xuyên, từ tháng 9 tới nay, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 67 lượt kiểm tra, truy quét, thu giữ 27 cá thể chim hoang dã, tiêu hủy 21 bộ lưới các loại để bắt chim, phá hủy tại chỗ hơn 25.000 thẻ nhựa, 7.000 cò mồi giả và phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi buôn bán chim trời trái phép.

Công an huyện Nghi Xuân cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan tổ chức 155 cuộc tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với 30 hộ đánh bắt, tiêu thụ chim trời; tổ chức kiểm tra, truy quét, tiêu hủy gần 5.000m lưới các loại, tháo dỡ 22 lùm, lán ẩn nấp, 4.510 que nhạ, gần 1.000 chim giả, 1 loa phát tín hiệu, thả về tự nhiên 243 cá thể chim.

Lực lượng Công an và Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân tiêu hủy các loại bẫy săn bắt chim tự nhiên.

Song song với việc ngăn chặn nguồn cung, Công an Hà Tĩnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm các nhà hàng, quán nhậu, chợ dân sinh có hành vi buôn bán, kinh doanh chim trời. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an và kiểm lâm, vấn nạn săn bắt, bẫy chim tự nhiên trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm hẳn so với trước đây.

“Tuy chưa được xử lý triệt để nhưng tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép chim tự nhiên trên địa bàn đã giảm mạnh so với những năm trước. Có được kết quả đó là sự vào cuộc đồng bộ, cương quyết của các lực lượng chức năng, trong đó có vai trò rất lớn của công an các cấp”, ông Nguyễn Cự Duẩn - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế - Thanh tra (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) đánh giá.

Đức Nhung