Khởi tố đối tượng “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Phạm Công Thành - nguyên cán bộ chuyên trách dịch vụ thương mại xã Thạch Bằng cũ (huyện Lộc Hà).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Công Thành.

Chiều 30/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Phạm Công Thành (SN 1958, ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Hà Tĩnh: Bắt giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng Mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thạch Bằng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là kế toán trưởng UBND xã.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Phạm Công Thành (SN 1958, trú tại TDP Xuân Khánh, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) - nguyên cán bộ chuyên trách dịch vụ thương mại xã Thạch Bằng, về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 282 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Phạm Công Thành.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 12/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Đình Cương (SN 1965 - nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng), ở tổ dân phố Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Tiếp đó, ngày 19/7/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (SN 1979, trú thị trấn Lộc Hà) và Bùi Ngọc Ánh (SN 1989, trú xã Ích Hậu) - cả hai nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng - nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Cường