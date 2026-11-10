Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sáng 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 47 để nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, tới nay, 100% cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi rà soát đã hoàn thành xây dựng bộ biểu vị trí việc làm. Số lượng sản phẩm, khối lượng công việc kê khai cơ bản dựa trên kết quả thực tế trong kỳ thống kê, hồ sơ công việc và nguồn dữ liệu có thể đối chiếu. Nội dung rà soát tập trung vào việc xác định vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ hơn một số nội dung liên quan tới xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đối với phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, việc xác định nhu cầu nhân lực được đặt trong mối tương quan với khối lượng công việc, yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều.

Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng dựa trên quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng bản sắc, giá trị di sản và con người Hà Tĩnh, gắn bảo tồn với sáng tạo, công nghệ, thị trường và hội nhập; bảo đảm hài hòa hiệu quả văn hóa, xã hội và kinh tế; phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP.

Trọng tâm phát triển lựa chọn 4 lĩnh vực, gồm du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, mỹ thuật - triển lãm; gắn với 4 hệ di sản, không gian văn hóa đặc trưng: Nguyễn Du - Truyện Kiều, Nguyễn Huy - Trường Lưu, Hải Thượng Lãn Ông và Hương Tích - Hồng Lam. Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm hệ di sản văn hiến Hồng Lam với 6 sản phẩm chủ lực.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều gồm phần mở đầu, 5 phần nội dung chính và 2 phụ lục về danh mục, phân kỳ đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách, với mục tiêu bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản Nguyễn Du - Truyện Kiều; hình thành Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo; từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm văn hóa Truyện Kiều của cả nước.

Đề án xác định các chương trình bảo tồn, nghiên cứu, số hóa, giáo dục di sản; chương trình biểu diễn nghệ thuật Truyện Kiều, trong đó có biểu diễn thực cảnh trên sông Rào Cái; các không gian diễn giải, trưng bày, trải nghiệm văn hóa và chuỗi sản phẩm du lịch liên kết với Khu lưu niệm Nguyễn Du và các điểm di sản trên địa bàn.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, cũng như xây dựng 2 đề án về Phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh và Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất việc đảm bảo giảm tối thiểu 5% biên chế công chức theo hướng rà soát, đánh giá thực chất nhu cầu sử dụng biên chế tại từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, triển khai thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều và sự cần thiết ban hành Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của tỉnh. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện các đề án bảo đảm tính chặt chẽ, sát thực tiễn.