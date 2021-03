Chính thức thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng đã chính thức thông xe.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng đã chính thức thông xe.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thông xe cầu Cửa Hội

Sáng nay (14/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng dự lễ có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và tỉnh Nghệ An. Về phía Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam được đầu tư số tiền 950 tỷ đồng.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Đây công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án có tổng chiều dài 5,271 km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728 km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m. Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed - một công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Điểm đầu dự án tại Km0+00 nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch TX Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải, TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với QL 8B khoảng 200m, thuộc xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Phạm Ngọc Biên - Phó Giám đốc Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) - Đại diện Chủ đầu tư công trình cầu Cửa Hội báo cáo về dự án.

Dự án được khởi công ngày 15/2/2019, trong bối cảnh dịch Covid-19 và thời tiết không thuận lợi nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công nên đến nay, cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để thông xe phục vụ đi lại của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng: Việc đưa công trình này vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đánh thức tiềm năng du lịch biển của 2 tỉnh.

Vừa qua, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ GTVT đã cho phép các loại phương tiện gồm: xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe ô tô dưới 15 chỗ ngồi và xe tải dưới 1,5 tấn lưu thông qua cầu Cửa Hội từ ngày 6/2 – 15/3.

Cầu Cửa Hội sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, bố trí kịp thời nguồn vốn, GPMB, an ninh trật tự, đảm bảo công trình đúng tiến độ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ phát lệnh thông xe tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn Đảng và Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành đã dành sự quan tâm cho ngành giao thông trong việc nâng cấp hạ tầng mạng lưới giao thông, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách các vùng miền, giảm tai nạn giao thông....

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền 2 địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh từ việc giải ngân vốn, GPMB, đảm bảo an ninh trật tự cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Với những phần việc còn lại, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công cần tập trung nhân vật lực, thi công hoàn thành công trình sớm nhất, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu 2 địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện tốt quy định pháp luật trong quản lý, khai thác, bảo vệ, vận hành công trình thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt lưu ý vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý các vi phạm trên cầu Cửa Hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng lễ thông xe cầu Cửa Hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan cầu Cửa Hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chung vui với Nhân dân địa phương.

Nhóm PV