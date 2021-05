Quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND huyện quyết tâm phấn đấu đưa huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 6, huyện Can Lộc).

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Ở cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

1. Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chương trình trọng điểm và 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI gồm:

- Tiếp tục chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển mạnh nông nghiệp quy mô lớn; các chuỗi liên kết bền vững, khuyến khích chế biến sau thu hoạch; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, chất lượng cao.

- Xây dựng hạ tầng, ưu tiên phát triển đô thị và các trung tâm thị tứ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện mạnh mẽ việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Nghèn (Ảnh tư liệu: Võ Đạt)

2. Rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các đề án, chính sách đã ban hành để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

3. Kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM, quyết tâm phấn đấu đưa huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

4. Phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa; tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch và hạ tầng du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Kết nối các tour tuyến, khơi dậy và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đạt thương hiệu OCOP, quảng bá đến du khách gần xa.

5. Quan tâm thực hiện đổi mới giáo dục – đào tạo, củng cố cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các trường học đã xuống cấp, xây dựng củng cố hệ thống sân chơi, bãi tập, bể bơi… để góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Chỉ đạo phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế, tạo điều kiện phát triển các cơ sở y, dược ngoài công lập đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, huy động các nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện NTM của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân huyện Can Lộc (tháng 12/2019). Ảnh tư liệu

7. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, doanh nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tích cực phối hợp với các nhà đầu tư cụm công nghiệp Yên Huy, cụm công nghiệp Can Lộc để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào triển khai các dự án, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương. Giải quyết các tồn đọng liên quan đến các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Can Lộc, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Can Lộc trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

8. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Luôn sâu sát Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri, nhất là cử tri huyện nhà, trên cơ sở đó, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cùng với đó, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong việc ban hành các cơ chế, chính sách.

BHT