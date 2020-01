Tạo động lực mới, Hà Tĩnh vững vàng hành trình phát triển

Vượt qua bao sóng gió, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định ý chí quật cường, tinh thần phát triển với nhiều cách làm sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển. Hà Tĩnh khép lại năm 2019 với những kết quả tạo được động lực mới, vững vàng cho hành trình phát triển tiếp theo…

“Dẫu còn 3/15 chỉ tiêu không đạt kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng Hà Tĩnh vẫn khẳng định được sự lớn mạnh về quy mô nền kinh tế, tình hình chung ổn định, tiếp tục chuyển biến tích cực và chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định, bền vững hơn. Đặc biệt, khi tốc độ tăng trưởng là một chỉ tiêu không đạt kế hoạch nhưng vẫn ở vị trí thứ 2 trong số các tỉnh Bắc Trung Bộ và cao hơn nhiều so với các tỉnh lân cận” - Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh phân tích.

Tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt trên 51.360 tấn, tăng 12,7% so với năm 2018. Ảnh: Hữu Trung

2019 đi qua với bộn bề khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp nhưng với sự nỗ lực cao cùng những giải pháp điều hành hiệu quả, một số lĩnh vực vẫn có sự ổn định đáng mừng. Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; hạn chế việc lây lan dịch và giảm thiệt hại đáng kể so với nhiều địa phương trong cả nước, là tỉnh có số lợn thiệt hại ít nhất so với các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, sản xuất thủy sản tăng trưởng khá; tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt trên 51.360 tấn, tăng 12,7% so với năm 2018. Diện tích nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao đạt trên 900 ha...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao bằng công nhận huyện NTM của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Can Lộc (tháng 12/2019). Ảnh: Đình Nhất

2019 cũng là năm khởi sắc của nông thôn mới khi Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM trước thời hạn, TP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 43 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thêm ít nhất 50 khu dân cư kiểu mẫu và hơn 1.000 vườn mẫu đạt chuẩn...

Công nghiệp tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế chủ lực khi chiếm 37,3% trong mức tăng GRDP. Theo đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 30,74% so với cùng kỳ. Đặc biệt, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sự đa dạng khi đưa các dự án như Nhà máy Sản xuất gỗ MDF tại Cụm công nghiệp Vũ Quang, Nhà máy Sản xuất cơ khí tại Cụm công nghiệp Phú Vinh, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa… vào hoạt động.

Công nghiệp tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế chủ lực khi chiếm 37,3% trong mức tăng GRDP. Ảnh: Thanh Hoài - Đình Nhất

Lĩnh vực thu hút đầu tư khẳng định thế mạnh phát triển khi có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, dịch vụ hậu cần logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao. Trong năm, Hà Tĩnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 97 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 3.834 tỷ đồng; 6 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn 12,8 triệu USD...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả; tiếp tục phát triển các loại hình xã hội hóa giáo dục; thực hiện khá hữu hiệu các giải pháp cân đối giáo viên để giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt; thực hiện tốt chính sách nhà ở xã hội, góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng chính sách; đời sống nhân dân ổn định, tiếp tục cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cuối năm 2019, tại nhiều cuộc nghị sự của hệ thống chính trị Hà Tĩnh, vấn đề tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thu hút đầu tư được xem là điểm mấu chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm 2020. “Nếu các dự án đầu tư không triển khai được thì nhiều chỉ tiêu phát triển trong năm 2020 sẽ rất khó đạt. Do vậy, phải có sự đột phá, giải quyết các vướng mắc để mời gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất. Điều này được đánh giá có tác động lớn đến sự tăng trưởng trong thời gian tới” - Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng nhận định.

Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo việc đảm bảo tiến độ các dự ángiao thông trọng điểm nhằm phục vụ sự phát triển.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế và ý kiến của các doanh nghiệp, việc thu hút đầu tư thuận lợi hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác cải cách hành chính ở hệ thống chính trị các cấp. Thực tế đã có nhiều dự án, nhà đầu tư chưa thể “rót vốn” vì gặp vướng mắc ở một số khâu thủ tục. Dù lỗi có thể là khách quan do hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, hay chủ quan từ chính những đơn vị liên quan, nhưng suy cho cùng, muốn phát triển thì nhất định phải thu hút đầu tư và “chìa khóa” là công tác cải cách hành chính.

Hiểu được tầm quan trọng của nội dung này nên trong 10 nhóm giải pháp phát triển của Hà Tĩnh, nhiệm vụ tập trung cải cách hành chính được đặc biệt tập trung. Đây được xác định là khâu đột phá, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, việc tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đầu tư các dự án, nhất là dự án đã có chủ trương đầu tư để tạo động lực mới, dư địa tăng trưởng mới cần được hệ thống chính trị xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong hoạt động điều hành năm 2020.

Thành phố Hà Tĩnh cùng tỉnh nhà khép lại năm 2019 với nhiều kết quả khả quan, vững vàng cho hành trình phát triển tiếp theo.

Bên cạnh đó, khi hiểu rằng “cực” tăng trưởng đang phụ thuộc nhiều vào sản xuất thép, trong kế hoạch phát triển KT-XH 2020, Hà Tĩnh đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai hiệu quả các chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông trọng yếu, kết nối đô thị nông thôn, hình thành các trục, hành lang, tạo động lực phát triển KT-XH; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân…

Con đường phát triển năm 2020 chắc cũng không “trải nhiều hoa hồng”, nhưng với sự chủ động, quyết tâm của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, tin rằng, những khó khăn chỉ là thử thách để Hà Tĩnh chinh phục và tiếp nối sự phát triển bền vững.

