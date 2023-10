Link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

Trận derby xứ Nghệ tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023/24 diễn ra vào lúc 18h ngày 28/10/2023 trên SVĐ Hà Tĩnh.

Link xem trực tiếp: FPT Play

Trước trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng đang được đánh giá cao hơn. Đội chủ sân Hà Tĩnh có thành tích tốt hơn ở mùa giải trước khi lọt vào top 8 của nhóm đua vô địch và sở hữu lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội bóng xứ Nghệ với dàn cầu thủ trẻ có tinh thần thi đấu cao và luôn tạo ra những bất ngờ.

Ở trận mở màn V.League 2023/24, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa Thanh Hóa với tỷ số 2-2 trên sân khách, trong khi đó Sông Lam Nghệ An cũng bất ngờ cầm hòa Viettel với tỷ số 1-1.

HLV Phan Như Thuật nói gì trước trận derby trên sân Hà Tĩnh?

Gặp nhau ở vòng 2 V.League 2023/24, với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ quyết tâm giành lợi thế trong cuộc đối đầu này để tích lũy điểm cho mục tiêu lọt vào top 4 chung cuộc. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với lực lượng trẻ cùng khát khao cống hiến cũng sẽ nỗ lực hết sức để có điểm.

Trong lần đối đầu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa có sự phục vụ của ngoại binh thứ 3 là Diallo do đang gặp chấn thương, còn Sông Lam Nghệ An, ngoại binh thứ 3 đang gặp vấn đề chuyển giao với CLB Công An Hà Nội nên khả năng cao cũng chưa thể có mặt ở vòng đấu này.

Trận derby xứ Nghệ được đông đảo người hâm mộ mong chờ sẽ diễn ra vào lúc 18h00, ngày 28/10/2023 trên sân vận động Hà Tĩnh.

Đội hình dự kiến:

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Tùng Lâm, Văn Hạnh, Xuân Hùng, Bruno, Viết Triều, Micheal Gopey, Văn Đức, Phi Sơn, Đình Tiến, Trung Học, Quang Nam.

SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng, Mario Zebic, Văn Thành, Khắc Lương, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Văn Bách, Nam Hải, Olaha, Văn Lương.

Bảo Khánh