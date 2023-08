Nhìn lại chặng đường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2023

Trải qua 20 vòng đấu, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và khát khao giành chiến thắng, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc và đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc đứng thứ 8 Nightwolf V.League 1 - 2023.

Đội bóng núi Hồng khép lại mùa giải Nightwolf V.League 1 - 2023 bằng trận thua 0 - 2 trên sân Thiên Trường của CLB Thép Xanh Nam Định. Dẫu không thể cán đích ở vị trí thứ 6 như mục tiêu đã đề ra song Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có mùa giải khá ấn tượng.

Mùa giải 2023, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự xáo trộn lớn về mặt lực lượng khi chia tay nhiều gương mặt cũ và chào đón nhiều cầu thủ mới. Bên cạnh đó, lịch thi đấu cũng khiến ban huấn luyện đội bóng núi Hồng đau đầu khi phải chạm trán những ứng cử viên cho chức vô địch ngay ở 4 vòng đầu tiên.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải mới với nhiều sự xáo trộn trong đội hình

Nỗi lo đó được đập tan khi Phi Sơn và đồng đội thi đấu xuất sắc cầm hòa HAGL, Viettel, đánh bại Hải Phòng 3 - 2 và chỉ để thua Hà Nội 2 - 3 đầy tiếc nuối. 5 điểm có được ở 4 vòng mở màn giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có khởi đầu mùa giải ấn tượng nhất từ khi bước lên sân chơi V.League.

Dẫu vậy, sau quãng nghỉ gần 2 tháng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn giữ được phong độ và để Đà Nẵng cầm hòa trên sân nhà ở vòng 5, thua Thanh Hóa trên sân khách với tỷ số đậm 1 - 4 ở vòng 6.

Thi đấu thăng hoa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có tới 3 chiến thắng.

Tưởng chừng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ lún sâu vào khủng hoảng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công lại có cú bứt tốc mạnh mẽ. Đội bóng núi Hồng thắng Bình Dương 3 - 0 ở vòng 7, vòng 8 cầm hòa Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2 - 2, đánh bại TP Hồ Chí Minh 4 - 3 ở vòng 9, cầm hòa Nam Định 1 - 1 ở vòng 10, vượt qua Bình Định 2 - 1 ở vòng 11.

Hai vòng đấu cuối, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua tân binh Công an Hà Nội với tỷ số 2 - 4, hòa Khánh Hòa 0 - 0, qua đó đứng ở vị trí thứ 8 sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Phong độ ấn tượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự đóng góp rất lớn từ các ngoại binh.

Bước vào giai đoạn 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi thực lực kém nhất trong nhóm đua vô địch. Với tâm lý thoải mái khi đã chính thức trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu lọt tốp 6 đội mạnh nhất mùa giải.

Cũng giống như giai đoạn 1, lịch thi đấu ở giai đoạn 2 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất khó khăn. 4 vòng đầu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải chạm trán với 4 ứng cử viên chức vô địch gồm: Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, Viettel và Thanh Hóa. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến tất cả phải nhìn mình với ánh mắt khác. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công trở thành “kẻ ngáng đường” khó chịu nhất ở nhóm vô địch.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở thành “kẻ ngáng đường” khó chịu ở giai đoạn 2.

Trong đó, khó chịu nhất có lẽ là các chiến binh của CLB Hà Nội. Trong vòng đấu mà đội bóng núi Hồng hòa Công an Hà Nội 1 - 1 ở vòng 1, CLB Hà Nội đánh bại Bình Định 4 - 2, qua đó, san bằng điểm số với đội bóng ngành công an trên bảng xếp hạng (xếp dưới vì thua hiệu số). Niềm vui của đội bóng bầu Hiển chưa được bao lâu, ngay ở vòng 2, CLB Hà Nội đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 2 - 2. Kết quả này cộng với việc Công an Hà Nội thắng Bình Định 1 - 0 khiến CLB Hà Nội tụt lại trong cuộc đua vô địch với 2 điểm kém hơn.

Kế đó là sự ngậm ngùi của Đông Á Thanh Hóa ở vòng 4, Bình Định ở vòng 5 và Hải Phòng ở vòng 6 với các tỷ số hòa lần lượt là 0 - 0, 1 - 1 và 0 - 0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện được sự chuyên nghiệp, thi đấu hết mình vì danh dự của CLB lẫn uy tín của giải đấu.

Trận thua Nam Định ở vòng 7 giai đoạn 2 khép lại hành trình nhiều cảm xúc của đội bóng núi Hồng. Với 23 điểm giành được sau 20 vòng đấu, cùng hiệu số -6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8. Ít ai nghĩ rằng, một đội bóng mà mùa giải năm ngoái phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới trụ hạng lại đang thi đấu thành công đến như vậy.

Người hâm mộ kỳ vọng, Phi Sơn cùng đồng đội sẽ giữ được phong độ để thi đấu ấn tượng hơn ở mùa giải 2024.

Đứng ngoài những “lùm xùm” trong và ngoài sân cỏ của mùa V.League 1 - 2023, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chứng minh được sự chuyên nghiệp, thi đấu hết mình vì sự minh bạch, sòng phẳng và danh dự của CLB lẫn uy tín của giải đấu.

Mùa giải 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh, người hâm mộ đội bóng núi Hồng kỳ vọng, Phi Sơn cùng đồng đội sẽ tiếp tục giữ được phong độ, có những màn trình diễn ấn tượng hơn.

Ngọc Thắng