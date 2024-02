Nói thêm về thủ môn người Hà Tĩnh trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai

Trong ngày trở lại sân Hà Tĩnh, dù thi đấu rất xuất sắc nhưng thủ môn Phan Đình Vũ Hải vẫn không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai tránh khỏi một trận thua.

Phan Đình Vũ Hải có trận đối đầu với đội bóng cũ HLHT vào chiều tối ngày 18/2. Ảnh: Huy Tùng.

Trận cầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về chủ nhà. Trong dàn cầu thủ của đội bóng phố Núi, có một gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ Hà Tĩnh là thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Lần trở lại đối đầu với đội bóng cũ của Hải đã thực sự không trọn vẹn.

Thủ môn người Nghi Xuân đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Dù cố gắng hết sức nhưng Hải vẫn không thể giúp đội nhà ra về có điểm trong tay.

Vũ Hải hành quân đến sân nhà của đội bóng cũ với khát khao thể hiện mình. Thi đấu ấn tượng trong chiến thắng trước Hà Nội ở vòng 8 giúp Hải tự tin hơn ở trận này và có nhiều pha cứu thua ở những tình huống lọt lưới mười mươi.

Vũ Hải liên tục phải bay người cứu thua cho đội nhà. Ảnh: Huy Tùng.

Ngay ở phút thứ 7, Vũ Hải đã phải trổ tài đấm bóng sau pha sút xa sát vòng cấm của tiền vệ Bùi Văn Đức. Đến phút 28, cựu thủ môn của HLHT có 2 pha cứu thua xuất sắc sau tình huống dứt điểm của Lâm Anh Quang và Gopey ở cự ly tầm 8 mét. Phút 70, Vũ Hải lại có pha bay người cứu thua khó tin sau cú sút cực mạnh của tiền đạo Vũ Quang Nam.

Ở bàn thắng của Đình Tiến, Vũ Hải gần như không có cơ hội cản phá, nhưng nhìn toàn cục, nếu không có sự xuất sắc của anh, bàn thua mà HAGL phải nhận sẽ không dừng ở con số 1. Không ai khác, chính Hải là cầu thủ thi đấu hay nhất trận này.

Khoảnh khắc Hải bị Trần Đình Tiến đánh bại, mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Huy Tùng.

Được ra sân, bắt chính trên sân Hà Tĩnh từng là khát khao của Phan Đình Vũ Hải. Ở mùa giải 2022, anh về đầu quân cho HLHT, thế nhưng quãng thời gian ở CLB, cơ hội ra sân của Vũ Hải rất ít ỏi. Hải gần như ngồi trên băng ghế dự bị, suất bắt chính được trao cho thủ môn Dương Quang Tuấn - người luôn có phong độ cao.

Kết thúc mùa giải 2022, Hải chia tay đội bóng núi Hồng, đầu quân cho CLB đang thi đấu ở giải hạng Nhất là Long An. Tại đội bóng miền Tây, số trận được bắt chính của Hải cũng không nhiều. Khép lại mùa giải 2023, Hải gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai nhưng cũng chỉ xếp ở lựa chọn số 3.

Thủ thành người Nghi Xuân được bắt chính 4 trận gần đây, ngoài trận gặp HLHT còn có các trận gặp Viettel ở vòng 6, Nam Định ở vòng 7 và Hà Nội ở vòng 8. Trận thắng 2-0 trước Hà Nội của đội bóng phố Núi có công rất lớn của Hải. Anh liên tục cứu thua, làm nản lòng các chân sút đội bóng Thủ đô.

Nỗi thất vọng của Phan Đình Vũ Hải khi để đối thủ ghi bàn. Ảnh: Ngọc Thắng.

Màn trình diễn của Vũ Hải tại trận đấu với HLHT chiều tối qua đã ghi điểm đối với HLV Vũ Tiến Thành. Chia sẻ sau trận đấu, ông Thành cho biết: “Vũ Hải đã có trận đấu xuất sắc, có nhiều tình huống cản phá ấn tượng. Từ trận gặp Hà Nội đến nay, Hải vẫn duy trì được phong độ. Những vòng đấu tới đây, Hải vẫn là sự lựa chọn số một của chúng tôi”.

Sự nghiệp của Vũ Hải từ cấp độ trẻ đến nay khá lận đận. Ngoài HAGL, anh từng khoác áo Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Long An.

Thi đấu chắc chắn, ổn định, cùng đó là những pha cứu thua không tưởng trước Hà Nội và HLHT rất có thể sẽ giúp Vũ Hải tạo nên lối rẽ mới, trở thành điểm tựa giúp anh có thể tìm đến những ngày tháng vàng son của mình.

Video: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai 1-0 Bàn thắng duy nhất của Đình Tiến ở phút 72 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 9 vòng đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng đầu tiên trong năm mới Với sự trở lại của những cầu thủ quan trọng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai để vươn lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng Nightwolf V.league1 - 2023/24.

Ngọc Thắng - Đan Phúc