Quả ngọt, trái lành, thấm đẫm tình đất, tình người Can Lộc

Những ngày này, Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bừng lên không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc được tổ chức vào năm 2019. Bề dày truyền thống là động lực để Đảng bộ và nhân dân Can Lộc vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.