Sẵn sàng trình diễn khinh khí cầu “Hà Tĩnh - đón Sao La về nhà” tại Quảng trường Trần Phú

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị trình diễn bay khinh khí cầu “Hà Tĩnh - đón Sao La về nhà” nhằm chào mừng thành công SEA Games 31, vinh danh Đoàn Thể thao Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 28 - 29/5 đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Trong sáng 27/5, tại Quảng trường Trần Phú (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Công ty CP Đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (đơn vị được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay trình diễn hinh khí cầu “Hà Tĩnh - đón Sao La về nhà”) đã huy động lực lượng hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra các yếu tố kỹ thuật khinh khí cầu.

Theo lịch trình, sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu “Hà Tĩnh - đón Sao La về nhà” sẽ diễn ra trong hai ngày 28 - 29/5. Đợt này sẽ trình diễn bay 2 khinh khí cầu Sao La và SEA Games cấp 7 (AX-7) và 22 khinh khí cầu cấp 1 (Ax-1) tại Quảng trường Trần Phú.

Theo ông Hoàng Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng, đơn vị đã huy động 50 người, cộng thêm sự hỗ trợ của 20 bạn thanh niên tình nguyện đã tiến hành lắp ráp, bơm 24 quả khinh khí cầu để kiểm tra điều kiện an toàn. Trong hôm nay, đơn vị sẽ cho bay 2 khinh khí cầu cỡ lớn để mọi người cùng trải nghiệm. Trong ảnh: Các quả khinh khí cầu được bơm treo tại Quảng trường Trần Phú.

Các khinh khí cầu đã bắt đầu phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân...

Tại khu vực sân khấu, các đơn vị cũng đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trước 17h chiều nay. Mô hình Sao La - biểu tượng của SEA Games 31 gần hoàn thiện khâu lắp đặt.

Lực lượng CSGT-TT được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chuỗi các sự kiện trình diễn khinh khí cầu “Hà Tĩnh - đón Sao La về nhà” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 thành công tốt đẹp và khen thưởng vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên Hà Tĩnh đạt thành tích tại SEA Games 31.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động 20 đoàn viên thanh niên hỗ trợ đơn vị bay vận hành khinh khí cầu, giúp người dân được trải nghiệm bay.

Người dân Hà Tĩnh trải nghiệm bay khinh khí cầu trong sáng 27/5 tại Quảng trường Trần Phú.

Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, đồng thời phối hợp với các lực lượng tăng cường của Công an tỉnh triển khai công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian từ ngày 26 – 29/5.

Riêng trong ngày 28/5, các lực lượng sẽ được bố trí ở các khu vực theo kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức bay khinh khí cầu và người dân đến tham quan, trải nghiệm; tổ chức phân luồng giao thông ở các tuyến đường chính gồm: Nguyễn Huy Tự, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Diệu, La Sơn Phu Tử… nhằm tránh ùn tắc.

Riêng các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Trần Phú sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông và hướng dẫn người dân đi bộ vào khu vực tổ chức bay một cách an toàn.

Thiếu tá Trần Quang Đạt - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh