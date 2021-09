Thăm Khu di tích Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 10/1930, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí mất ngày 6/9/1931, sau khi bị thực dân Pháp bắt và tra tấn dã man.